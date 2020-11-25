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Какие музыкальные шоу посмотреть на ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Осенью, в разгар телевизионного сезона почти все федеральные каналы транслируют свои «фирменные» музыкальные проекты. Это различные конкурсы и клубы, в которых участвуют как начинающие таланты, так и именитые звезды.  

«Голос»

Первый канал, в эфире по пятницам в 21.30

Шоу «Голос» состоит из нескольких этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, полуфинал и финал. На первом этапе члены жюри сидят спиной к сцене, и если исполнение участника их заинтересует, то разворачиваются к исполнителю.

Баста, Гагарина, Шнуров, шоу
Фото: © кадр из шоу «Голос»

Наставники набирают в команды по 12 человек, а затем на остальных этапах отсеивают наиболее слабых вокалистов. В финале победителя проекта выбирают зрители с помощью СМС-голосования в прямом эфире. 

Сейчас на Первом канале идет девятый сезон «Голоса». Шоу находится на этапе поединков. Также существуют возрастные варианты проекта — «Голос. Дети» и «Голос 60+».

«Синяя птица»

Канал «Россия», в эфире по воскресеньям в 18.15

В музыкальном конкурсе «Синяя птица» ищут молодые таланты. Участники выступают на сцене определенное время, за которое им нужно поразить зрителя и жюри. В новом сезоне, который стартовал на «России» в воскресенье, формат проекта изменился.

Жюри проекта
Фото: © предоставлено каналом «Россия»

Теперь каждому участнику жюри может добавить время для выступления на сцене, если конкурсант по-настоящему поразит своим мастерством. Чем больше судей дадут участнику дополнительные секунды, тем больше шансов проявить свой талант. В «Синей птице» дети не только поют, но и играют на музыкальных инструментах и танцуют.

«Квартирник НТВ у Маргулиса»

НТВ, в эфире по субботам в 00.15

Музыкальную программу ведет певец и гитарист, бывший участник групп «Машина времени» и «Воскресение» Евгений Маргулис. Передача стилизована под домашний концерт — квартирник. В гостях у ведущего бывают музыканты, певцы, актеры, которые исполняют свои песни, а между делом ведут разговоры о творчестве.

Евгений Маргулис
Фото: © кадр из программы «Квартирник у Маргулиса»

На квартирнике кроме звезд выступают малоизвестные группы, творчество которых может относиться к любительскому. Например, не все знают, что актер Евгений Цыганов выступает в группе «Pokaprёt».

«Играй, гармонь любимая!»

Первый канал, в эфире по воскресеньям в 06.55

Авторы «Играй-гармони» путешествуют по стране и показывают разные неповторимые уголки России, поразительное многообразие народных талантов, уникальные особенности самобытного регионального фольклора. Герои передачи – гармонисты, плясуны, частушечники – личности яркие, колоритные и почти всегда незаурядной судьбы.

«Играй, гармонь любимая»
Фото: © кадр из программы «Играй, гармонь любимая»

Цикл передач «Играй, гармонь!» существует на Первом канале с 1986 года. Основатель и первоначальный ведущий — Народный артист России Геннадий Заволокин. После гибели Заволокина в автомобильной аварии в 2001 году программу продолжают и ведут его дети – Анастасия и Захар.

«Суперстар. Возвращение»

НТВ, в эфире по воскресеньям в 20.10

Участники шоу — звезды уходящей эпохи. Программа строится на хитах прошлых лет, выступлениях «угасающих» звезд и современных популярных исполнителей. Для примера, в первом выпуске песню «Голубая луна» спели Николай Трубач с телеведущей Ольгой Бузовой. Дуэт вдохнул в песню новое звучание.

кадр из шоу «Суперстар. Возвращение»
Фото: © предоставлено каналом НТВ

Среди участников «Суперстара» звезды, которые уже пропали с экранов и их песни практически не звучат на радио или телеэфирах. Оценивают выступления певица Лариса Долина, продюсер Виктор Дробыш, украинская певица Maruv и музыкальный критик Сергей Соседов.

«Студия СОЮЗ»

ТНТ, в эфире по четвергам в 21.00

Шоу «Студия СОЮЗ» объединило несколько артистических жанров —  российская эстрада попадает под удар юмора. Часто в эфир входят треки начинающих исполнителей, которые пестрят клеше или наоборот очень удивляют своей изобретательностью, ставя в тупик участников проекта.

Гудков, Варнава, «Студия СОЮЗ»
Фото: © кадр из шоу «Студия СОЮЗ»

В каждом выпуске в шоу участвуют две звезды ТНТ, которые соревнуются в музыкальных конкурсах. Например, участникам нужно угадать песню, звучание которой перевернуто задом наперед, или устроить настоящую инсценировку знаменитой композиции.

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Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...