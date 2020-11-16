Сотни лебедей прилетели на незамерзающие озера Алтая

Более 300 лебедей прилетели зимовать на озеро Светлое в Алтайском крае. В Лебединый заказник птицы слетаются из северной части Западной Сибири.

Это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата, сообщают власти региона.

В заказник птицы прилетают в ноябре и разлетаются по окрестным водоемам. По мере их замерзания лебеди концентрируются на озере Светлом, где температура воды зимой составляет плюс четыре-шесть градусов.

Также они остаются на протоках реки Кокши. Улетают они в первой декаде апреля. Также на озерах остаются зимовать более двух тысяч диких уток. При этом охраной и подкормкой водоплавающих птиц зимой занимаются специалисты краевого учреждения «Алтайприрода».