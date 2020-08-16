Дональд Трамп заявил о смерти своего младшего брата Роберта

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его младший брат Роберт умер в субботу. Слова американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — заявил американский лидер.

Трамп в пятницу навещал младшего брата в госпитале в Нью-Йорке, приводит ТАСС сообщение американских СМИ. Пресс-пул Белого дома распространил кадры того, как кортеж главы государства подъехал к больнице, после чего он зашел в здание. Других подробностей не приводилось.

Robert Trump, the younger brother of President Trump, has died at a New York hospital. He was 71. https://t.co/eChG41RcE6 — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 16, 2020

СМИ ранее сообщали о госпитализации 71-летнего Роберта Трампа в связи с тяжелым заболеванием. О каких именно проблемах со здоровьем шла речь не уточнялось.

Роберт Трамп родился в 1948 году, он был на два года младше действующего американского президента. Он занимал должность высокопоставленного руководителя в Trump Organization, затем ушел на пенсию.

У Трампа был еще старший брат — Фреда, который умер от алкоголизма в 1981 году. У него есть также две родные сестры — Мэриэнн Трамп-Бэрри, которая родилась в 1937 году, и Элизабет Трамп Гроу (родилась в 1942 году).