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Песни ВДВ: что слушают десантники

Источник:
Sibnet.ru
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«Расплескалась синева, расплескалась» — эту легендарную строку из песни десантников СССР знают даже те, кто не служил. В день ВДВ, который отмечается 2 августа, музыка обязательно станет атрибутом праздника. Какие песни слушают бойцы воздушно-десантных войск и какие истории с ними связаны?

«Синева»

Автор первого варианта текста этой песни — старший лейтенант Юрий Алехин, опубликовавший в 1970 году в газете «Гвардеец» 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии стихотворение «Расплескалась синева». Позже этот текст переписал Сергей Ильев.

Сергей Ильев:

«В 1971 году Юрий Алехин показал мне стихотворение, которое состояло всего из двух строф. Первая с тавтологией (зацвела цветом), вторая с рифмой к слову сказка (сначала была ряска, потом смазка), какие-то неказистые стихи. Я ему сказал об этом, а он, — возьми и сам напиши! Ну я и написал! Переделал и добавил еще несколько куплетов!»

Впервые на телевидении песня была исполнена в эфире телепередачи «Служу Советскому Союзу» в начале 1980-х годов. В 1988 году «Синева» вышла на магнитоальбоме «Память» тогда еще самодеятельного, а ныне концертного ансамбля ВДВ «Голубые береты» и мгновенно стала популярной.

«ВДВ! С неба привет»

Песня «ВДВ! С неба привет» была создана в 2000 году. Слова написал поэт Вадим Прохоров на музыку композитора Владимира Храпкова. Песня была создана для благотворительной акции Минобороны «Крылатая гвардия – гордость России!», куда пригласили Храпкова. Он решил написать песню и обратился за помощью к коллеге Прохорову.

Владимир Храпков:

«Вадим с успехом справился с этой задачей. И настолько были ритмичны и напористы написанные им строки, что мотив будущей песни родился прямо в электричке по дороге домой. Я настукивал в ладоши и тихонько напевал, пробуя звучание запева и припева к песне, а нетерпеливое желание поскорее сесть за пианино не ослабевало».

Песня получилась праздничной, на всех концертах военнослужащие встречали ее на «ура». Всероссийскую известность песня приобрела после того, как в 2005 году на концерте к 75-летию ВДВ в Государственном Концертном зале «Россия» ее исполнил народный артист России Александр Буйнов.

«Никто, кроме нас»

Песню «Никто, кроме нас!» десантникам подарил Олег Газманов в 2015 году. Презентация клипа на композицию состоялась как раз 2 августа, когда Воздушно-десантные войска отмечали 85-летие.

Олег Газманов:

«Песня про доблестные ВДВ получилась удивительно энергичной и принимается хорошо не только людьми в погонах»

Олег Газманов отмечал, что в клипе он хотел показать, что в России есть реальная сила - воздушные десантные войска, и что это настоящие мужчины, которые могут защищать Родину.

«ВДВ»

Еще одна песня про десантников, написаная специально для ВДВ музыкантом Денисом Майдановым. Интересно, что сам Майданов в армии не служил, но так часто давал концерты в воинских частях, что научился обращаться с оружием и водить боевую технику.

Песню «ВДВ» он посвятил вэдэвэшникам всей страны, одновременно с релизом композиции был представлен клип, который сняли в парке «Патриот» при поддержке Министерства обороны, командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова и Ансамбля песни и пляски ВДВ под управлением Вячеслава Омельянова.

Новая песня Дениса Майданова стала ярким дополнением любимых композиций всех, кто служил и служит в воздушно-десантных войсках, а у десантников появился еще один яркий слоган праздника — «Стоп-кран не нужен тем, кто служит в ВДВ».

«За ВДВ»

Песня принадлежит автору-исполнителю военно-патриотической песни Виталию Леонову и входит в альбом «Войска Дяди Васи» (1996 год), посвященный Воздушно-десантным войскам России, доблести и славе «голубых беретов».

Это первый вариант данного альбома, который выпущен «Солдатской студией» на аудиокассете. Второй вариант был записан в 2004 году и вышел на CD.

Интересно, что военнослужащий любого рода войск, будь то десантник, спецназовец, морской пехотинец или подводник, считает творчество Виталия Леонова родным. Многих удивляет тот факт, что Виталий не служил, хотя жизнь десантника в его композициях описана очень правдиво.

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