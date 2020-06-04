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Названы самые высокооплачиваемые звезды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Hayu / CC BY 3.0

Рейтинг самых высокооплачиваемых звезд мира возглавила модель Кайли Дженнер. Согласно данным Forbes, она заработала 590 миллионов долларов

На втором месте оказался рэпер Канье Уэст, заработавший 170 миллионов долларов. Большую часть доходов он получил от сделки с Adidas по производству кроссовок Yeezy. На третьей строчке расположился теннисист Роджер Федерер, заработавший 106 миллионов долларов.

Четвертое и пятое места заняли футболисты — португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси. Они заработали 105 и 104 миллиона долларов соответственно. На шестом месте американский актер Тайлер Перри, заработавший 97 миллионов долларов.

На седьмом месте в рейтинге футболист из «ПСЖ» Неймар, в десятку также вошли популярный американский радиоведущий Говард Стерн, баскетболист Леброн Джеймс и американский актер Дуэйн Джонсон.

Сотня самых высокооплачиваемых знаменитостей планеты в совокупности заработала 6,1 миллиарда долларов без учета налогов и сборов, что на 200 миллионов долларов меньше по сравнению с прошлым рейтингом.

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corrector

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scorpion_ss_

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great_america

Примечательно что никакой дискуссии в стране по содержимому конституции не ведется.Это о многом говорит.

k051173

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