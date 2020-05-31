Песня «Трава у дома» в исполнении Илона Маска разлетелась по Сети

Видео, где глава американской компании SpaceX Илон Маск поет песню группы «Земляне» — «Трава у дома» заполонило социальные сети. Оригинал ролика опубликовал пользователь сети с ником kolpekzad еще несколько недель назад, но массовую популярность видео приобрело только сейчас.

Автор вирусного ролика с помощью видеоредактора соединил изображение солиста группы «Земляне» Игоря Романова с изображением Маска: картинка получилась естественной, будто песню действительно исполняет основатель SpaceX.

«Элон Маск исполняет песню о повседневной жизни космонавта», — подписал автор видео ролик на YouTube.

Поводом для массового распростронения видео стал старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с мыса Канаверал в субботу. На борту были астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Его стыковка с МКС намечена на 17.29 по московскому времени в воскресенье. Это первый пилотируемый запуск американского космического корабля за девять лет.