Загадочные подземные камеры нашли под Стеной Плача в Иерусалиме

Израильские археологи при проведении раскопок в непосредственной близости от Западной стены, известной еще и как Стена Плача, обнаружили целую серию крошечных подземных камер загадочного предназначения.

Никогда ранее в этом древнем городе подобной сети крошечных подземных камер не находили, приводит «Российская газета» слова руководителя раскопок Барака Монниккендам-Гивона. Он отметил, что эти камеры — «очень загадочные». Ученые пока не знают, для чего он использовались в древности.

Археологи ранее новые участки обширной сети древних подземных проходов, пролегающих в непосредственной близости от Западной стены. Один из ее участков всемирно известен как Стена Плача.

Раскопки стартовали в прошлом году. Археологи решили изучить остатки позднего византийского здания, расположенного примерно в 35 метрах от основания стены. Началось все с исследования простого плиточного пола, вымощенного белой мозаикой.

Именно под ним был обнаружен целый ряд маленьких камер, высеченных в породе. В этих нишах были обнаружены целиком и фрагментарно сохранившиеся глиняные масляные лампы и чаши, изготовленные из известняка.

Датирование показало, что их возраст составляет примерно 2000 лет назад. Ученые считают, что найденные подземные помещения являются их ровесниками, то есть они были вырублены в скальной породе тоже около 2000 лет назад.

Подземные археологические раскопки проходят на глубине примерно шесть-семь метров. Исследователи надеются, что обнаружение новых предметов, таких как фрагменты костей и керамики, поможет пролить свет на повседневную жизнь в Иерусалиме до его разрушения Римом в 70 году нашей эры.