НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Мизулина «обозвала» Shaman скуфом и дедом

Источник:
Sibnet.ru
256 1
Shaman и Екатерина Мизулина
Фото: © телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина описала своего мужа, певца Shaman (Ярослав Дронов) как скуфа и деда.

Мизулина в телеграм-канале выложила видео прогулки с супругом. На нем Shaman возмущается, что они не могут спокойно погулять, потому что жена продолжает создавать контент во время редкого совместного досуга. До этого глава ЛБИ выложила «кружочек».

«Давай нуди, скуф», — ответила мужу Мизулина. Глава ЛБИ сопроводила пост подписью «Дед разбушевался».

Shaman и Мизулина 5 ноября 2025 года сообщили, что стали мужем и женой в Донецке. Общественница — третья супруга певца, у Мизулиной до Дронова официальных браков не было.

Еще по теме
Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом с аншлагом в «Лужниках»
Бородина обиделась на Боню из-за предложения косметики
Бен Аффлек выиграл $1 млн в «Кто хочет стать миллионером?»
Джареда Лето снова обвинили в секс‑насилии над подростками
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Названы лучшие смартфоны 2026 года
Можно ли смешивать 92‑й и 95‑й бензин
Гид по грибам Сибири: когда и что собирать
Зеленский предложил России три варианта перемирия
Обсуждение (1)
Картина дня
Армия России
Расширены возможности для осужденных заключать контракт с Минобороны
Криптовалюта, цифровые деньги
Путин легализовал в России криптовалюту
Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ генерал Валерий Залужный.
Залужный объяснил, почему Украина никогда не вступит в НАТО
Борис Надеждин (признан иноагентом в РФ)
Политик-иноагент Надеждин уехал из России
Самое обсуждаемое
32
Профессор из США предупредил Киев о надвигающейся катастрофе
24
Россия ударила по украинской логистике и наемникам
20
Первокурсников подключат к «Максу» сразу после зачисления
16
Подсчитаны реальные потери ВСУ
14
Россия начала покупать африканский бензин