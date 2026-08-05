Мизулина «обозвала» Shaman скуфом и дедом

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина описала своего мужа, певца Shaman (Ярослав Дронов) как скуфа и деда.

Мизулина в телеграм-канале выложила видео прогулки с супругом. На нем Shaman возмущается, что они не могут спокойно погулять, потому что жена продолжает создавать контент во время редкого совместного досуга. До этого глава ЛБИ выложила «кружочек».

«Давай нуди, скуф», — ответила мужу Мизулина. Глава ЛБИ сопроводила пост подписью «Дед разбушевался».

Shaman и Мизулина 5 ноября 2025 года сообщили, что стали мужем и женой в Донецке. Общественница — третья супруга певца, у Мизулиной до Дронова официальных браков не было.