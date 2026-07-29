Частные АЗС снизили цены на топливо

Независимые автозаправки снижают цены на топливо, тенденцию зафиксировала антимонопольная служба, сообщила пресс-служба правительства РФ.

В рамках мер антимонопольного реагирования ведомством выдано 52 предупреждения, связанных с ценообразованием топлива, возбуждено 28 дел, отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, ситуация со снабжением топливом сельскохозяйственных предприятий также постепенно стабилизируется. Уборочные работы продолжаются во всех регионах страны.

Дефицит топлива в России возник в начале мая. Одной из причин стали удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это привело к очередям на заправках и росту цен на топливо на АЗС.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что топливный рынок в России на фоне принятых антикризисных мер стабилизируется, в регионах начинают снимать ограничения.