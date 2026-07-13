ФСБ сорвала украинский удар по российским военным аэродромам

Сорвана масштабная атака Киева с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы «Украинка» в Амурской и «Шагол» в Челябинской областях, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В результате проведенных мероприятий органами ФСБ получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области средств для нанесения ударов по аэропортам, говорится в сообщении.

По данным ЦОС, в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах были заброшены FPV-дроны, снаряженные боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

В дальнейшем агентурой противника дроны перевозились на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой, вглубь территории непосредственно к аэродромам «Украинка» (Амурская область) и «Шагол» (Челябинская область), уточнили в ФСБ.



В арендованных гаражах осуществлялась их сборка и подготовка к применению. В ходе оперативно-боевых мероприятий ФСБ изъяла 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулям. Задержаны исполнители и пособники террористических актов, сказано в сообщении.