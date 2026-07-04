Российские электрокары резко подскочили в цене

Российский бренд Evolute поднял цены на две модели: электрический кроссовер i-Joy и гибридный кроссовер i-Space — на 100-150 тысяч рублей.

Электрический i-Joy второго поколения, продажи которого стартовали в декабре 2025 года, подорожал на 150 тысяч рублей в комплектациях «Бизнес» и «Сити+». Теперь при покупке они обойдутся россиянам в 2,974 миллиона и 3,174 миллиона рублей соответственно, изучило издание «Автоновости дня» прайс-лисв компании.

С учетом господдержки базовый i-Joy можно купить за 2,049 миллиона рублей, а топ-версию «Сити+» — за 2,249 миллиона рублей.

Гибридный i-Space прибавил 100 тысяч рублей. Пятиместное исполнение теперь обойдется покупателям в 3,585 миллиона рублей, семиместное — в 3,685 миллиона рублей. Оба варианта оснащены последовательной гибридной установкой с возможностью зарядки от сети.

Государственная программа поддержки с максимальной скидкой 925 тысяч рублей действует и на эту модель: с ней пятиместный кроссовер будет стоить 2,660 миллиона рублей, а семиместный — 2,760 миллиона рублей.

Evolute — бренд липецкого предприятия «Моторинвест», переименованные модели китайского Dongfeng.