Депутаты в Британии призвали к запрету мультика «Маша и Медведь»

Депутаты британского парламента призвали правительство страны изучить возможность запрета показа мультфильма «Маша и Медведь» в Великобритании, так как в нем содержатся элементы российской пропаганды.

Некоторые действия четырехлетней героини мультсериала представляют собой «пропагандистский контент», который «не отличается тонкостью», приводит The Guardian письмо министру культуры Лизе Нэнди, подписанное 50 депутатами британского парламента.

В качестве примеров приводятся эпизод, в котором Маша одета в «фуражку танкиста и форму советской эпохи», и серию, в которой она, по словам депутатов, носит фуражку советского пограничника, «исторически ассоциирующуюся с НКВД».

Парламентарии требуют «срочных действий», так как видео сервис Netflix приобрел два новых сезона «Маши и Медведя» и продлил лицензионное соглашения на существующие сезоны и спин-оффы более чем в 100 странах мира. Этот контент также транслируется в Соединенном Королевстве на канале ITVX.

«Маша и Медведь» — мультсериал, созданный российской студией «Анимаккорд» в 2009 году. Попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм / анимационное видео на YouTube. Один из семиминутных эпизодов — «Маша плюс каша» (в англоязычной версии — Recipe for Disaster) — набрал более 4,6 миллиарда просмотров.