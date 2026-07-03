Сделавшей кальян на куличе девушке смягчили приговор

Президиум Московского городского суда смягчил приговор 27-летней Ксении Белоусовой, осужденной на три года колонии за приготовление кальяна на куличе, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Сотрудница московского бара в апреле опубликовала ролик с кальяном на куличе. Против нее завели дело по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). В мае суд приговорил ее лишению свободы сроком на 3 года 25 дней с отбыванием наказания в колонии общего режима

Наказание связано с тем, что в 2025 году девушка была условно осуждена за приобретение наркотиков для личного употребления без цели сбыта. В своем последнем слове Белоусова заявила, что раскаивается, ходит в церковь, а ее отец и брат «участвуют в СВО».

Президиум Московского городского суда исключил из приговора указание об отмене условного осуждения, девушка должна отработать 200 обязательных часов за оскорбление чувств верующих. По «наркотической» статье она продолжит отбывать условный срок — три года. Белоусову освободили из-под стражи в зале суда.

Представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе сообщал, что РПЦ будет ходатайствовать о смягчении наказания. Было ли прошение и повлияло ли оно на позицию правоохранительных органов, не сообщается.