Третий сезон «Дома Дракона»: за что хвалят и ругают сериал

Третий сезон «Дома Дракона», приквела культовой «Игры престолов», стартовал с масштабной Битвы при Глотке. Это вернуло расположение части зрителей. Но других начало крайне возмутило. Критики отметили вольное обращение с первоисточником, а одну из сцен назвали самой мерзкой в истории вселенной Джорджа Мартина.

Третий сезон «Дома Дракона» после премьеры получил 95% положительных рецензий критиков на Rotten Tomatoes — это лучший показатель в истории сериала.

«Дом Дракона» (House of the Dragon)

Жанр: драма, фэнтези

Создатели: Райан Кондал, Джордж Мартин

Основа: роман «Пламя и кровь» (2018 год)

В ролях: Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит и другие

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: IMDb — 8.3, «Кинопоиск» — 8.1

Трансляция с 21 августа 2022

За что хвалят: грандиозное сражение

«Третий сезон стартует, как огонь прямо из пасти дракона, и не отпускает. Первая серия – один из лучших, самых насыщенных часов ТВ, которые вы, вероятно, увидите в этом году», — так отозвался о начале сериала рецензент Looper.com Мэттью Джексон.

Многие зрители и критики сошлись во мнении, что создатели провели работу над ошибками после вялого второго сезона практически с одними разговорами и выдали мощное начало, при этом не растеряв сильную драматургию.

Морскую Битву при Глотке с участием драконов называют одним из лучших боев в истории франшизы, сравнивая по размаху с «Битвой бастардов» из «Игры престолов».

За что критикуют: мерзкая сцена

Главным поводом для обсуждения стала короткая, но шокирующая сцена между Эймондом и его матерью Алисентой, когда сын целует мать. Зрители решили, что это слишком даже для Таргариенов, известных внутрисемейными браками. К тому же такого эпизода не было у Мартина.

«У Эймонда очень искаженное представление о том, что такое любовь, поскольку ему ее не хватало в детстве. Поэтому он не особенно знает, как ее проявлять», — объяснял исполнитель роли Юэн Митчелл, допустивший эдипов комплекс у героя.

Фото: © кадр из сериала «Дом Дракона»

«Дом дракона» по-прежнему страдает от перегруженности персонажами и сюжетными линиями и слишком полагается на драконов и спецэффекты.

«Это искусственно огромно и искусственно кроваво, драконы делают свои драконьи дела. И да, в первых сериях есть смерти, большие смерти, большие бессмысленные смерти», — высказался критик The Hollywood Reporter Дэниел Файнберг.

Что было в первой серии: спойлеры

Первая серия получила название «Соль и море, огонь и кровь». События стартуют с финальной точки второго сезона. Искалеченный король Эйгон II, вывезенный из столицы Ларисом Стронгом, быстро становится заложником людей Рейниры.

Эймонд без промедления объявляет себя королем, в Красный Замок возвращается Алисента, заключившая договор с Рейнирой. Она всеми силами пытается убедить сына покинуть Королевскую Гавань и отправиться в Харренхолл, чтобы сдать город бывшей подруге.

Деймон Таргариен в Речных землях успешно сражается с силами Ланнистеров и получает поддержку Лордов Севера — Старков. Новые драконьи всадники Аддам из Халла, Хью Молот и Ульф Белыйлорд скучают и обсуждают свои перспективы. Появляется новый персонаж — Ормунд Хайтауэр, который собирает силы Простора на стороне зеленых.

Фото: © кадр из сериала «Дом Дракона»

Кульминацией эпизода становится Битва при Глотке. В то время как флот Веларионов под командованием Корлиса планирует атаковать столицу, на них внезапно нападает флот Триархии, заключивший союз с «зелеными». Старший сын Рейниры Джекейрис запирает королеву в ее покоях и отправляется на битву на драконе Вермаксе вместе с Бейлой.

В разгар сражения появляется Рейна Таргариен на едва прирученном диком драконе Овцекраде. Зверю все равно, чьи корабли атаковать. В итоге Вермакс попадает в сети и тонет, Джекейриса поражают лучники «зеленых».

Финальная, восьмая, серия третьего сезона выйдет 9 августа. Точку в противостоянии «черных» и «зеленых» поставят в четвертом сезоне «Дома Дракона».



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