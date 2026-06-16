Блогера Диану Шурыгину обвинили в распространении порнографии

Скандально известная Диана Шурыгина (в замужестве — Шлянина) стала фигурантом дела о распространении порнографических материалов, следует из картотеки судов Москвы.

Шляниной Д.А. инкриминируется пункт «а» части 3 статьи 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору, от двух до шести лет лишения свободы).

Троицкий районный суд Москвы 11 июня рассмотрел вопрос о проведении обыска, не терпящего отлагательств. По данным телеграм-каналов, квартиру Шурыгиной обыскали. Информации об избранной ей мере пресечения пока нет.

Причиной дела могли стать интимные видео, которые в прошлом году распространились в закрытых пабликах, сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на бывшего бойфренда Шурыгиной Святослава Гусева.

Шурыгина прославилась после участия в ток-шоу «Пусть говорят» в 2017 году, где она рассказала об изнасиловании на вечеринке. Тогда ей было 16 лет. Фраза «на донышке», которой девушка описала количество выпитой на встрече водки, стала мемом.

Шурыгина после выхода программы завела блоги в соцсетях и на платформе OnlyFans. В 2017 году она вышла замуж за видеооператора Андрея Шлянина, который был старше на 11 лет, но спустя два года они развелись. После у нее были отношения с предпринимателем Денисом Ребровым и криптоинвестором Святославом Гусевым. Последний написал заявление в полицию, что подозревает экс-возлюбленную в краже денег и дорогостоящей техники на сумму 2,8 миллиона рублей.