СК показал видео поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае

СК показал, как идут возобновленные поиски семьи Усольцевых, пропавших в конце сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края.

Специалисты выезжают в тайгу на спецтехнике, осматривают местность с помощью дронов, обследуют пещеры. Сейчас в поисках задействованы около 80 человек.





Супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью 28 сентября 2025 года направились в несложный туристический поход с окраины поселка Кутурчин в направлении Кутурчинского Белогорья и не вернулись. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, в связи с этим 30 сентября сын женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Проводимые в 2025 году мероприятия по розыску пропавших были приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Приоритетная версия следствия — несчастный случай. В Сети озвучивались разные предположения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну и криминала.