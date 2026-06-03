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Совфед одобрил арест имущества релокантов

Источник:
Sibnet.ru
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Совет Федерации
Фото: © пресс-служба Совета Федерации

Совфед одобрил изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют привлекать граждан к ответственности за правонарушения, совершенные за рубежом против конституционного строя и безопасности страны, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Документ содержит исчерпывающий перечень правонарушений, включая злоупотребление свободой СМИ, возбуждение вражды, призывы к нарушению территориальной целостности, дискредитацию армии и ряд других.

Дела будут рассматриваться в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности, но с обязательным участием защитника, которого назначает суд. Требования к защитнику, порядок его назначения и размер выплат определяет правительство.

Для обеспечения исполнения наказания и предотвращения уклонения от ответственности будет применяться арест имущества, включая деньги на банковских счетах. Аналогичный порядок действует при неуплате штрафа за указанные правонарушения.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечали, что с началом специальной военной операции участились случаи публичных действий россиян за границей (релокантов), направленных против безопасности России.

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Политика #Законы #Россия
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