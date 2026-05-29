Три научных способа запомнить материал перед экзаменом

Как закрепить материал перед экзаменом
Перечитывание конспектов и учебников перед экзаменом малопродуктивно. Такие методы не активируют нейронную сеть мозга и лишь создают иллюзию знания. Ученые предлагают другие стратегии подготовки.

Почему это работает

При зубрежке (пассивном чтении) активируется только зрительная кора и кратковременная память. Информация задерживается буквально на 20-30 минут. Чтобы исправить это, нужно принудительно переключить мозг из пассивного режима в режим активного припоминания.

Эффективные методы закрепления экзаменационных материалов «включают» префронтальную кору (центр мышления) и гиппокамп, которые отвечают за перевод данных в долгосрочную память.

Метод 1: тестирование

Эффект тестирования — это феномен в когнитивной психологии, согласно которому активное извлечение информации из памяти закрепляет знания в долгосрочной памяти гораздо сильнее, чем пассивное изучение или перечитывание.

Таким образом, чтобы лучше помнить материал на экзамене, нужно не «впихивать» его в голову чтением конспектов, а тренироваться «вытаскивать» его оттуда с помощью заранее составленных вопросов.

Как готовиться к экзамену. Составить список вопросов или тестов, которые могут быть на экзамене. Пытаться отвечать на каждый — вслух или письменно без подглядывания в шпаргалки или интернет.

Метод 2: интервальное повторение

Секрет — в «кривой забывания», открытой Германом Эббингаузом еще в XIX веке. Оказалось, что 80% новой информации забывается уже через 24 часа. Однако каждое извлечение знаний «обнуляет» эту кривую и переводит знания из кратковременной памяти в долговременную.

Такое метод представляет тестирование и повторение материала через увеличивающиеся промежутки времени. Это заставляет мозг вспоминать необходимую информацию в тот самый момент, когда он готов ее «стереть».

Как готовиться к экзамену. Оптимальным считается использование пяти повторений — через час, затем через день, три дня, неделю и месяц. В этом случае материал обычно закрепляется в памяти навсегда.

Метод 3: способ Фейнмана

Метод лауреата Нобелевской премии по физике Ричарда Фейнмана носит неофициальное название «объясни пятилетке». Он считается высшей и самой продвинутой формой активного тестирования знаний.

Его суть — учащийся по-настоящему понимает тему только тогда, когда может объяснить ее простыми словами даже маленькому ребенку без использования сложных терминов. Чтобы сделать это, потребуется глубокое понимание задачи или сути явления.

Как готовиться к экзамену. Попробовать отвечать на вопросы, представляя на месте экзаменатора пятилетнего ребенка. Если на какой-то теме начинаются запинки или требуется использование сложных терминов — она требует дополнительного изучения. 

