Девятиклассник умер в день последнего звонка в Красноярске

Подросток, возвращавшийся с последнего звонка, скончался в Красноярске, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, 26 мая 16-летнему школьнику резко стало плохо на парковке, расположенной на улице Матросова. Несмотря на усилия врачей приехавшей скорой помощи, мальчик скончался в машине.

По данным прокуратуры, школьник стоял на медицинском учете, и ему планировалось сделать операцию. Мальчик был сиротой и жил с опекуном, сообщил телеканал ТВК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка.