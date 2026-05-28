Девятиклассник умер в день последнего звонка в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Подросток, возвращавшийся с последнего звонка, скончался в Красноярске, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, 26 мая 16-летнему школьнику резко стало плохо на парковке, расположенной на улице Матросова. Несмотря на усилия врачей приехавшей скорой помощи, мальчик скончался в машине.

По данным прокуратуры, школьник стоял на медицинском учете, и ему планировалось сделать операцию. Мальчик был сиротой и жил с опекуном, сообщил телеканал ТВК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка.

