Смерть звезды «Голоса» Кунгурова расследуют заново

Следственный комитет и прокуратура заново проверят обстоятельства гибели оперного певца, звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова. Его смерть весной 2024 года была признана суицидом, но в эту версию не верит отец артиста.

Тело Кунгурова нашли 8 апреля 2024 года под окнами дома на Зоологической улице, где артист с женой снимали квартиру на девятом этаже. Согласно официальной версии, следов насильственной смерти не обнаружено.

Отец певца уверен, что причиной смерти его сына стало убийство, а суицид был инсценирован. Ранее СКР дважды выносил «отказные» постановления о возбуждении уголовного дела, но теперь будет проведено новое расследование, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Евгения Черноусова.

«В квартире мог произойти некий конфликт, завершившийся смертью певца. После этого его тело пытались вынести по лестнице, но по пути сбросили с балкона четвертого этажа, что и объясняет отсутствие характерных травм», — озвучил Черноусов «Ъ» версию отца Кунгурова.

При осмотре квартиры певца нашли нож со следами крови, а на руках погибшего — порезы, что позволяет предположить, что сначала он пытался вскрыть себе вены, а уже затем выбросился из окна. По словам адвоката, никаких отпечатков пальцев на ноже не оказалось, а травмы головы артиста не характерны для падения с высоты.

Черноусов ответил, что у его клиента есть предположения, кто может стоять за преступлением, но он может назвать имена только следствию.

Кунгуров стал известен после участия в шоу «Голос» в 2012 году, где его наставником был Александр Градский. Позже певец участвовал и в других популярных музыкальных телепрограммах и конкурсах, в том числе в шоу «Один в один!». В последние годы вел телепрограмму «Романтика романса». Кунгуров был постоянным солистом Калининградского музыкального театра и приглашенным солистом театра «Новая опера».

После смерти Кунгурова СМИ писали, что его жена получила от него сообщение, что найдет его мертвым в ванной. Сообщалось, что у музыканта были проблемы с психикой, он посещал психиатра в частной клинике.