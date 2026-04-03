Почему перевернулся двухэтажный поезд №302. ФОТО

Пассажирский поезд №302 Москва — Челябинск с двухэтажными вагонами сошел с рельсов в Ульяновской области. Некоторые вагоны перевернулись. На месте работают экстренные службы, возбуждено уголовное дело.

Поезд №302 представляет собой двухэтажный состав из семи вагонов, запущенный в декабре 2024 года. Состав ежедневно курсирует между Челябинском и Москвой, за время пути он делает 45 остановок.

Двухэтажные поезда впервые вышли на регулярные рейсы в 2013 году. Вагоны таких поездов выше обычного, в них предусмотрены только спальные и купейные места, планировка «плацкарта» отсутствует. Купейный вагон рассчитан на 64 места, спальный — на 18 пассажиров.

Что произошло

ЧП с поездом №302 Москва — Челябинск произошло в 06.26 по московскому времени в Ульяновской области в районе станции Бряндино. С рельсов сошли шесть вагонов из семи. Основная версия — усталостный излом рельса.

На опубликованных с места катастрофы кадрах видны сорванные колесные пары, перевернутые железнодорожные вагоны, разбросанные личные вещи, а также ожидающие эвакуации люди, многие — в легкой одежде.

Кто ехал в поезде

По данным РЖД, всего в поезде находилось 412 пассажиров. Все они самостоятельно эвакуировались из вагонов еще до приезда спасателей. Никто не погиб, по предварительным данным, два человека получили переломы, порядка 20 пассажиров — ушибы.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что всего в больницы Ульяновской области эвакуировали 24 пострадавших, среди них четверо детей. Предварительно, все они находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Среди пассажиров поезда №302 в Челябинск из Москвы возвращались сразу четыре группы детей — театральный коллектив «Экспрессия», танцевальный коллектив «Веснушки», школьники из Златоуста и группа фехтовальщиков с тренером. Еще ехали ульяновские тхэквондисты 12-14 лет.

Всего в поезде было 60 детей. Никто из них серьезно не пострадал. Лишь у одного ребенка подозрение на перелом руки, ему оказали первую помощь и экстренно госпитализировали в больницу.

Среди пассажиров поезда также была солистка группы «Демо» Любовь Толкунова, она рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости», что рано утром она почувствовала резкий толчок, после чего состав резко остановился. По ее словам, пассажиры выбирались из вагонов через окна.

Первые версии

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Расследованием занимается Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Ульяновская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал транспортный прокурор.

Предварительная причина схода пассажирского поезда с рельсов — ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна, сообщила пресс-служба СК РФ. Ведомство уточнило, что изъятые фрагменты железнодорожного полотна направлены для проведения экспертизы.

Один из очевидцев, которого цитирует РИА Новости, во время эвакуации заметил «лопнувшую рельсу». «Вылезаю из вагона, и вижу: рельса сломана, лопнула. Идет рельса прямая и затем просто нет куска», — рассказал он.

Что происходит сейчас

Пассажиры из поезда №302, которым не требуется госпитализация, доставлены на станцию Ульяновск-Центральный, где развернут пункт осмотра для оказания медицинской помощи и дальнейшей отправки пассажиров по маршруту другими поездами.

РЖД подготовили резервный состав с вагонами дальнего следования. Он будет отправлен, когда все доставленные на вокзал пройдут медицинский осмотр. При этом всем пассажирам поезда №302 вернут полную стоимость билетов.

Сейчас на месте ЧП железнодорожники ведут работы по ликвидации последствий схода пассажирского поезда — планируется заменить около двухсот шпал, крепления, а также два рельса длиной 25 метров. Восстановить движение планируется в ближайшие часы.