Таксистам разрешили ездить на китайских кроссоверах

Локализованные модели китайских кроссоверов Haval и Tenet пополнили список автомобилей, разрешенных для работы в такси. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

В обновленный список вошли кроссоверы Haval F7, F7x и Jolion, выпускаемые на заводе Haval в Тульской области, а также среднеразмерный кроссовер Tenet T7, который является аналогом Chery Tiggo 7L и производится на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

В начале марта министерство опубликовало список из 22 моделей шести отечественных брендов. В него вошли, в частности, семь моделей Lada, электрокроссовер UMO 5, минивэн Sollers SF1 и новые модели «Москвич». При этом из списка исключили все модели УАЗ, поскольку, по мнению производителя, их внедорожные качества редко востребованы в таксомоторных перевозках.

Закон о локализации такси вступил в силу 1 марта 2026 года, при этом в ряде регионов его действие начнется позже — например, в Сибирском федеральном округе и Калининградской области с 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке — с 1 марта 2030 года.

Автомобили Haval и Tenet — сейчас самые продаваемые в РФ после Lada. По данным «Автостата», за январь-февраль 2026 года продажи Haval на российском рынке составили 20,9 тысячи автомобилей при доле рынка в 13%, Tenet — 17,6 тысячи штук при доле 10,9%. Бестселлерами этих марок за тот же период были модели Tenet T7 и Haval Jolion.

