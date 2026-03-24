Введено наказание за отрицание геноцида советского народа

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за отрицание факта геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, соответствующий документ опубликован на портале «Законотворчество».

Законопроект предусматривает поправки к закону об ответственности за уничтожение и осквернение военных захоронений, а также захоронений жертв геноцида советского народа. Поправки вносятся в статью 354.1 Уголовного кодекса («Реабилитация нацизма»).

Первый абзац будет дополнен фразой «отрицание факта геноцида советского народа или одобрение геноцида советского народа». Третья часть закона будет дополнен словами «или жертв геноцида советского народа». Наказание — лишение свободы до трех лет.

Кроме того, законопроект вносит поправки в статью 243.4 УК — теперь за уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также мемориальных сооружений в честь погибших при защите Отечества грозит штраф до 5 миллионов рублей либо лишение свободы до пяти лет.