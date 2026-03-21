Российские блогеры добрались до отшельницы Агафьи Лыковой

Группа российских путешественников добралась до знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой, преодолев более двухсот километров на лыжах.

Блогер-экстремал из Кузбасса Олег Тайга и его команда отправились в экспедицию 20 февраля, передает РЕН ТВ. В пути путешественники ориентировались по старым картам и спутниковым снимкам.

Экспедиция в февральские морозы, которые в некоторые дни опускались до минус 35 градусов, далась нелегко. Из-за непогоды и опасных участков путешествие заняло две недели вместо планируемой одной.

Глава Хакасского заповедника разрешил поход только при условии, что они помогут Лыковой по хозяйству. Кроме того, гостям пришлось брать благословение у духовника Агафьи, отца Игоря, иначе она бы просто не стала с ними разговаривать.

Отшельница встретила гостей отваром из моркови и бадана. Путешественники привезли Лыковой лекарства и аккумулятор. Они переночевали у женщины, после чего заготовили дрова и расчистили снег.

Старушка показала гостям самодельные четки и книги на старославянском языке, рассказала об обычаях староверов. На прощание Агафья угостила путешественников свежеиспеченным домашним хлебом.

Лыкова живет одна на заимке Абаканского хребта Западного Саяна в Хакасии, эта местность считается заповедной. Отшельнице 81 год, она единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, ушедших в тайгу в 1937 году.