Российские блогеры добрались до отшельницы Агафьи Лыковой

Источник:
РЕН ТВ
265 0
Отшельница Агафья Лыкова
Фото: © администрация Таштагольского района

Группа российских путешественников добралась до знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой, преодолев более двухсот километров на лыжах.

Блогер-экстремал из Кузбасса Олег Тайга и его команда отправились в экспедицию 20 февраля, передает РЕН ТВ. В пути путешественники ориентировались по старым картам и спутниковым снимкам.

Экспедиция в февральские морозы, которые в некоторые дни опускались до минус 35 градусов, далась нелегко. Из-за непогоды и опасных участков путешествие заняло две недели вместо планируемой одной.

Глава Хакасского заповедника разрешил поход только при условии, что они помогут Лыковой по хозяйству. Кроме того, гостям пришлось брать благословение у духовника Агафьи, отца Игоря, иначе она бы просто не стала с ними разговаривать.

Отшельница встретила гостей отваром из моркови и бадана. Путешественники привезли Лыковой лекарства и аккумулятор. Они переночевали у женщины, после чего заготовили дрова и расчистили снег.

Старушка показала гостям самодельные четки и книги на старославянском языке, рассказала об обычаях староверов. На прощание Агафья угостила путешественников свежеиспеченным домашним хлебом.

Лыкова живет одна на заимке Абаканского хребта Западного Саяна в Хакасии, эта местность считается заповедной. Отшельнице 81 год, она единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, ушедших в тайгу в 1937 году.

