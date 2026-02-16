НАВЕРХ
Власти Казахстана начали проверку комика Нурлана Сабурова

Нурлан Сабуров
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана проверяет комика Нурлана Сабурова, сообщила пресс-служба комитета. Предположительно, речь идет о видео, в котором артист передает мотоциклы на СВО.

«Информация принята к сведению, проводятся проверочные мероприятия», — ответило КНБ изданию Tengrinews.kz на запрос по поводу того, проводилась ли в отношении Сабурова проверка на предмет возможных нарушений уголовного законодательства, включая статью 170 Уголовного кодекса.

Статья 170 Уголовного кодекса Казахстана — «Наемничество». Под ним понимают вербовку, обучение, финансирование или использование людей в войне, вооружённых действиях или попытках свергнуть власть и нарушить территориальную целостность страны. За это предусмотрено от семи до 12 лет лишения свободы.

В начале февраля Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение было принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

После этого в Сети нашли видео 2025 года, где Сабуров передает 10 мотоциклов бойцам подразделения «Легион Вагнера Истра».

