Стало известно об остановке производства автомобилей Aurus

Производство премиальных автомобильных Aurus приостановлено. Официально на заводе в Елабуге конвейер не работает из-за «модернизации производственных операций».

О том, что завод «Аурус» стоит с начала февраля и не будет работать минимум до 31 марта 2026 года, первым написал телеграм-канал «Русский автомобиль etс».

По его данным, причина формальна — инвентаризация. Авторы канала уверены, что подсчитать болты можно за неделю. Они выдвинули предположение, что за остановкой скрывается отсутствие спроса на Aurus или затянувшийся переход на рестайлинг.

«Работы проходят в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновленной модели. После завершения необходимых технологических и организационных процессов работа производственной площадки Aurus будет продолжена в штатном режиме», — говорится в ответе завода на запрос «Фонтанки».

Aurus — российская марка автомобилей представительского и высшего класса, которую разрабатывали 10 лет. Стоимость — в районе 50 миллионов рублей, основные приобретатели — государство и госкомпании.