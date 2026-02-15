Депутат Боярский заявил о диалоге с Telegram

Администрация мессенджера Telegram поддерживает диалог с Роскомнадзором, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Роскомнадзоре 10 февраля 2026 года сообщил, что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем работа по его ограничению будет продолжена.

«На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно», — заявил Боярский в интервью порталу «Фонтанка.ру».

По его словам, в отличие от WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), представители мессенджера Telegram отвечают на запросы Роскомнадзора.

Но Telegram также следует сделать несколько шагов вперед, «чтобы выстроить отношения таким образом, чтобы снять с себя претензии», отметил Боярский.