Рэпера-иноагента Oxxxymiron заочно арестовали в России

Суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в России иноагентом) по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Срок меры пресечения — два месяца с момента экстрадиции Федорова в Россию либо с момента его задержания на территории страны. В настоящее время его местонахождение не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия.

«Давайте, уважаемые журналисты, поможем иноагенту Oxxxymiron узнать про уголовное дело и стражу», — написала Лебедева в ответ на позицию адвоката рэпера, заявившего, что его подзащитному, возможно, вообще неизвестно о возбуждении против него дела.

Уголовное дело против Oxxxymiron возбудили 26 февраля 2024 года. Его неоднократно штрафовали на 40 тысяч рублей за каждое правонарушение. В апреле того же года было вынесено постановление о привлечении рэпера в качестве обвиняемого, в мае его объявили в федеральный розыск.