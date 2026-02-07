НАВЕРХ
Запрет российской стали рассорил европейцев

Источник:
Politico
566 0
Металлургический завод
Фото: © пресс-служба «РУСАЛ»

Идея Европарламента полностью запретить поставки российской стали грозит расколом Евросоюза.

Европейские парламентарии поддержали поправки, которые позволят Брюсселю полностью прекратить поставки российской стали, однако есть страны, которые не согласны с этой инициативой, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Призывы к запрету российской стали создают почву для противостояния парламента со столицами стран ЕС, которые продолжают импортировать некоторые виды продукции и угрожают наложить вето на эту инициативу», — отмечает издание.

Евросоюз запретил импортировать российскую сталь и основную продукцию из нее в 2022 году, однако ввоз полуфабрикатов из стали по-прежнему продолжается, поскольку Бельгия, Чехия и Италия заявили, что у их заводов нет альтернативных источников поставок.

Прошлой осенью Брюссель согласовал новые пошлины в 50% на импорт стали из России. Однако объем поставок в ЕС полуфабрикатов из стали для дальнейшей переработки после этого вырос на 8,4%.

mosquito__2010

европейцы те самые мыши что плакали кололись но жрали кактус.жизнь боль зато назло русскому.шизофреники.

scorpion2777

В Нью-Йорке все бомжи в таких шапочках

Удавиков

не понимаю, что за расслабленность в военных ведомствах, где охрана, почему во время сво чины не находятся...

turan601

Помнишь Путин пошутил-зачем вам машина если дорог нет? скоро будет шутить зачем вам бензин если автомобилей...