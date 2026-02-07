Запрет российской стали рассорил европейцев

Идея Европарламента полностью запретить поставки российской стали грозит расколом Евросоюза.

Европейские парламентарии поддержали поправки, которые позволят Брюсселю полностью прекратить поставки российской стали, однако есть страны, которые не согласны с этой инициативой, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Призывы к запрету российской стали создают почву для противостояния парламента со столицами стран ЕС, которые продолжают импортировать некоторые виды продукции и угрожают наложить вето на эту инициативу», — отмечает издание.

Евросоюз запретил импортировать российскую сталь и основную продукцию из нее в 2022 году, однако ввоз полуфабрикатов из стали по-прежнему продолжается, поскольку Бельгия, Чехия и Италия заявили, что у их заводов нет альтернативных источников поставок.

Прошлой осенью Брюссель согласовал новые пошлины в 50% на импорт стали из России. Однако объем поставок в ЕС полуфабрикатов из стали для дальнейшей переработки после этого вырос на 8,4%.