Фильм недели: «С широко закрытыми глазами»

Психологическая драма-триллер Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами», ставшая последним фильмом режиссера, в последние дни снова стала популярной. В Сети после публикации новых файлов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна снова заговорили о теории, что фильм 1999 года показал тайную жизнь элит.

В рейтинге популярных фильмов «Кинопоиска», составленном на основе посещаемости страниц картин, «С широко закрытыми глазами» (18+) за два дня поднялся на 158 позиций, переместившись со 176-й на 18-ю строчку рейтинга.

Сюжет и критика

Успешный врач Билл Харфорд (Том Круз) и его жена Элис (Николь Кидман) — казалось бы, идеальная пара. Но после одной из вечеринок Элис рассказывает мужу о своих фантазиях. Задетый Билл уходит из дома и ищет приключений. Так он попадает в общество, которое проводит загадочное таинство.

Кубрик взял за основу «С широко закрытыми глазами» повесть Артура Шницлера «Новелла о снах» («Traumnovelle»), опубликованнуюв 1926 году.

«Она (книга) противопоставляет реальные приключения мужа и воображаемые приключения жены и задает вопрос: есть ли серьезная разница между фантазией о сексуальном приключении и его фактом?» — говорил режиссер.

«С широко закрытыми глазами» занесен в Книгу рекордов Гиннесса как фильм с самым длительным непрерывным съемочным периодом: 400 дней.

После выхода картины критики разделились на два лагеря. Одни называли ее «последним шедевром Кубрика» (режиссер умер за несколько месяцев до выхода ленты в прокат) или «сверхъестественным шедевром». The New York Times включил «С широко закрытыми глазами» в десятку лучших фильмов 1999 года, отметив, что Кубрик оставил после себя «блестящую провокационную эпитафию».

Другие рецензенты увидели в фильме «устаревшую фрейдистскую историю», «дешевые» повороты сюжета и «неуклюжую» концовку.

Связь с файлами Эпштейна

Кульминация картины — в готическом стиле снятая сцена таинственной оргии в роскошном загородном особняке. Она напоминает одновременно венецианский карнавал и мрачный обряд жертвоприношения.

В интернете появились теории о том, что «С широко закрытыми глазами» продемонстрировал мир закрытых оргий для элиты и полную безнаказанность избранных. По слухам, из фильма вырезана 24-минутная сцена, обличающая правящие элиты.

Сценарист Роджер Эвери, ученик Кубрика, заявлял, что изначальный сценарий прямо касался педофильской сети элит, но студия заставила убрать эти упоминания. Сайте фейковых новостей NewsPunch выкладывал выдуманное интервью с Николь Кидман. Актриса якобы утверждала: «Кубрик говорил, что миром правят педофилы, и этой теме он хочет посвятить свой следующий фильм».

Фото: © кадр из фильма «С широко закрытыми глазами»

Сейчас эти теории, после публикации минюстом США новых файлов по делу Эпштейна обрели еще одну жизнь. Расследователи обнаружили в рассекреченных документах информацию о сексуальном насилии, ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма.

Джеффри Эпштейн — американский инвестиционный банкир, считающийся создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам. Он покончил с собой в 2019 году, не дожидаясь решения суда.

Он был знаком с большим числом знаменитостей, политиков и бизнесменов. Среди них — президенты США Билл Клинтон, Дональд Трамп, британский принц Эндрю, основатель Microsoft Билл Гейтс, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман и многие другие.

Файлами Эпштейна называют материалы его уголовного дела — это миллионы документов: свидетельские показания, адресные книги, справки, накладные, стенограммы допросов свидетелей, полицейские отчеты и имейлы. Появление в этих документах тех или иных лиц не означает их причастности к совершению сексуальных преступлений.