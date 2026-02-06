НАВЕРХ
Порезавшую сверстницу школьницу поместили под домашний арест

Напавшая на учителя и сверстницу школьница из Кодинска у следователя
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Кежемский районный суд поместил под домашний арест 14-летнюю школьницу, напавшую с ножом на сверстницу в школе Кодинска, сообщила пресс-служба судов Красноярского края.

Девочке предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц (пункт «а» части 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Срок домашнего ареста — два месяца, по 3 апреля.

Инцидент произошел 3 февраля. Ученица седьмого класса пыталась ранить учителя, а затем напала на другую школьницу. Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте, ее жизни ничего не угрожает.

По версии следствия, таким образом «девочка решила разобраться со своими обидчиками». С напавшей и ее семьей работают сотрудники полиции.

