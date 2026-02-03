НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Wildberries открыл виртуальную примерочную

Источник:
Sibnet.ru
459 0
Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Виртуальная примерочная стала доступна всем пользователям Wildberries, сообщила пресс-служба маркетплейса. Она позволяет увидеть, как сидит одежда без необходимости заказывать товар в пункт выдачи.

Функция тестируется с 2025 года, ранее она была доступна ограниченному числу лиц. Сейчас ей могут воспользоваться все пользователи мобильного приложения. Для этого достаточно нажать кнопку «Примерить вещь на себе» на карточке с товаром.

Также в фильтрах теперь можно искать только товары, которые поддерживают виртуальную примерочную. Поддержку этой функции для своего товара добавляет продавец. Пользователь может выбрать свою фотографию из галереи, либо сделать фото прямо перед примеркой.

За обработку фото и наложение одежды на снимок отвечают собственные ИИ-модели Wildberries. Виртуальная примерочная доступна для широкого набора одежды, в дальнейшем список будет расширяться.

Еще по теме
Правила возврата техники изменились в России
Белоруссия стала главным поставщиком рыбы в Россию
Когда появились ценники в магазинах
Рекордное количество поддельных масла и сыра обнаружили в магазинах
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

колобок11

"...стал секретарем учрежденного совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России»....

Николай 1983

И в какой стране он стал секретарем? Из США, ведь там штаб американской партии «Единая Россия». Ведь...

pepelmetal

Чипы из стиральных машин творят чудеса

number10

У них все позиция одна, Россия должна все им делать бесплатно. Даже Зеленский этого придерживается.