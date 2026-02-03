Виртуальная примерочная стала доступна всем пользователям Wildberries, сообщила пресс-служба маркетплейса. Она позволяет увидеть, как сидит одежда без необходимости заказывать товар в пункт выдачи.

Функция тестируется с 2025 года, ранее она была доступна ограниченному числу лиц. Сейчас ей могут воспользоваться все пользователи мобильного приложения. Для этого достаточно нажать кнопку «Примерить вещь на себе» на карточке с товаром.

Также в фильтрах теперь можно искать только товары, которые поддерживают виртуальную примерочную. Поддержку этой функции для своего товара добавляет продавец. Пользователь может выбрать свою фотографию из галереи, либо сделать фото прямо перед примеркой.

За обработку фото и наложение одежды на снимок отвечают собственные ИИ-модели Wildberries. Виртуальная примерочная доступна для широкого набора одежды, в дальнейшем список будет расширяться.