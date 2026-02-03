НАВЕРХ
Россия заняла шестое место в мире по уровню IQ

Sibnet.ru
International IQ
Фото: Caitlinator / CC BY 2.0

Россия заняла шестое место в рейтинге стран по среднему уровню интеллекта в 2026 году, следует из данных международного реестра International IQ.

Средний коэффициент интеллекта у россиян составляет 103,78. Данные основаны на результатах людей, прошедших тест на уровень IQ в прошлом году. Всего в тестировании приняли участие более 1,2 миллиона человек.

Первое место в рейтинге заняла Южная Корея — 106,97. На втором месте расположился Китай — 106,48. Тройку замкнула Япония, у населения которой IQ в среднем составляет 106,3. Всего в перечне 137 государств.

Самый низкий IQ зафиксирован в Анголе (87,89), Никарагуа (87,75), Руанде (86,9), Восточном Тиморе (86,7) и Сомали (83,84).

Жизнь #Общество
