НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Три человека погибли при пожаре на турбазе в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
199 2
Сгоревшая турбаза в Хакасии
Сгоревшая турбаза в Хакасии
Фото: © ГУ МЧС по Хакасии

Пожар на базе отдыха в урочище «Бабик» в Бейском районе Хакасии унес жизни трех человек, еще один пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«Ночью 1 февраля пожар произошел на базе отдыха в урочище "Бабик" Бейского района Хакасии. К моменту прибытия пожарных подразделений гостевой дом был уничтожен огнем на площади 72 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Троих погибших мужчин обнаружили пожарные при разборе завалов. «Травмирован один мужчина 2005 года рождения», — уточили в ГУ МЧС.

Известно, что погибшие и травмированный являлись гостями на базе отдыха.

Еще по теме
Новые поиски пропавшей семьи Усольцевых не дали результата
Российские подростки погибли в сауне
Губернатор отстранил директора интерната в Прокопьевске
Поиски семьи Усольцевых возобновили
смотреть все
ЧП #Происшествия #Хакасия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Обсуждение (2)
Картина дня
Офис Зеленского уличили в увлечении черной магией
Трампа связали с изнасилованием 13‑летней девочки
Илон Маск собрался вывести дата‑центры ИИ на орбиту Земли
Ростех представил новейшую РСЗО «Сарма»
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться

olegsbeglov

Какая-то гусарская у нас операция. Они наших не жалеют, а их нельзя обстреливать. Никто так не воюет....

rumatam

ну и пусть себе живет в Майами .......