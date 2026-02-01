Три человека погибли при пожаре на турбазе в Хакасии

Пожар на базе отдыха в урочище «Бабик» в Бейском районе Хакасии унес жизни трех человек, еще один пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«Ночью 1 февраля пожар произошел на базе отдыха в урочище "Бабик" Бейского района Хакасии. К моменту прибытия пожарных подразделений гостевой дом был уничтожен огнем на площади 72 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Троих погибших мужчин обнаружили пожарные при разборе завалов. «Травмирован один мужчина 2005 года рождения», — уточили в ГУ МЧС.

Известно, что погибшие и травмированный являлись гостями на базе отдыха.