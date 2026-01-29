Глава СО РАН назвал фейком дороговизну Северо‑Сибирской ж/д

Председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон назвал фейком информацию о дороговизне строительства Северо-Сибирской железной дороги (ССЖД).

«Этот проект был остановлен в начале 50-х годов. Ученые и ассоциация руководителей регионов Сибири считают, что проект должен быть реализован. К сожалению, откуда-то пошел фейк о том, что проект будет стоить триллионы рублей — это далеко не так. Это небольшие десятки миллиардов рублей. По крайней мере, для самых важных кусков. Но проект стратегический для России — особенно в связи с Северным морским путем», — сказал Пармон на пресс-конференции в ТАСС.

Стоимость строительства ССЖД оценивается в 8 триллионов рублей, сообщал в марте 2024 года председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

В декабре 2025 года «Коммерсантъ» написал, что правительство РФ намерено отказаться от проекта из-за его дороговизны. Затраты оценили в 50 триллионов рублей из-за сложных геологических условий.

ССЖД — планируемая стратегическая железная дорога длиной около 2 тысяч километров, должна соединить Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ) с Усть-Илимском (Иркутская область), в ее рамках также должен появиться участок Таштагол (Кемеровская область) — Урумчи (Китай).