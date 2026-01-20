НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров предложил переименовать Великобританию

Источник:
Sibnet.ru
593 3
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Фото: © пресс-служба ООН

Великобританию нужно называть Британией, лишив ее приставки «великая», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Такое мнение глава российского внешнеполитического ведомства выразил в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция которой велась на YouTube.

«Без всяких обид, я считаю, что Британию нужно называть Британией. Потому что Великобритания — это единственный пример, когда страна сама себя называет великой», — пояснил Лавров.

Он напомнил, что в мире была еще одна страна, которая называла себя «великой» — Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, однако этого государства больше нет.

Еще по теме
Путин окунулся в купель на Крещение
Боец UFC выложил черно-белое фото с сыном Кадырова после слухов о ДТП
Адам Кадыров получил медаль за охрану Запорожской АЭС
Путин констатировал всеобщую политическую деградацию
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Правильный автопрогрев: как в морозы не убить двигатель
Минфин начнет большую распродажу валюты и золота
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Когда в Сибири закончатся аномальные морозы
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Завалило по крышу: экстремальные снегопады на Камчатке
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Аномально холодные крещенские купания. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

mosquito__2010

т.е. мои слова абсолютно верны а твой позорный слив подтверждает это. ок.

physx

А как должно быть? Спрашиваю тебя как эксперта.

qseft

Да какая РосГвардия?Сибнетовских патриотов собрать и отправить на фронт, а то они за компами патриотизмом...

mosquito__2010

т.е. запад намеренно развязывал и развязал противостояние с россией своим расширением нато на восток...