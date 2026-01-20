Лавров предложил переименовать Великобританию

Великобританию нужно называть Британией, лишив ее приставки «великая», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Такое мнение глава российского внешнеполитического ведомства выразил в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция которой велась на YouTube.

«Без всяких обид, я считаю, что Британию нужно называть Британией. Потому что Великобритания — это единственный пример, когда страна сама себя называет великой», — пояснил Лавров.

Он напомнил, что в мире была еще одна страна, которая называла себя «великой» — Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, однако этого государства больше нет.