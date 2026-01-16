Трампу подарили Нобелевскую премию мира

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо подарила президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира.

«Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Это был прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Глава государства также назвал Мачадо «замечательной женщиной», а встречу с ней — «огромной честью».

«Я сказала ему следующее: двести лет назад генерал, маркиз де Лафайет, подарил Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона. С тех пор Боливар хранил эту медаль до конца своей жизни. Спустя двести лет народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль — в данном случае медаль Нобелевской премии мира — в знак признания его исключительной приверженности нашей свободе», — отметила Мачадо.

Мачадо получила Нобелевскую премию мира в 2025 году «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле и стремление к мирному переходу от диктатуры к демократии». По неофициальной информации, одним из кандидатов на награду был Трамп. Его шансы букмекеры оценивали в 25%.

Трамп неоднократно заявлял, что достоин Нобелевки. По его мнению, «никто в истории» не заслуживает эту награду больше него.