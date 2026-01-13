Работавший в любую погоду подъемник «Фристайл» сгорел в Шерегеше

Работавший в любую погоду кресельный подъемник «Фристайл» в Шерегеше закрыт на неопределенный срок по техническим причинам, сообщила пресс-служба дирекции курорта. Причиной стал пожар.

По данным МЧС Кемеровской области, утром 12 января сгорела крыша машинного отделения подъемника, повреждено электрооборудование. Причина пожара устанавливается.

«Фристайл» — это парно-кресельная канатная дорога, которая поднимает на вершину одноименной трассы. Расположена посередине выката сектора А с левой стороны (если смотреть снизу вверх). Скорость подъема — 12 минут.

Подъемник получил прозвище «Сатана», потому что работал почти при любой погоде. На нем можно было подняться на вершину Зеленой и летом.