«АвтоВАЗ» вернулся к режиму пятидневной рабочей недели

Сборка автомобиля Lada Largus
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» с 1 января 2026 года вернулся к режиму пятидневной рабочей недели, соответствующий приказ ранее подписал президент компании Максим Соколов.

Производственные площадки автопроизводителя последние три месяца работали в режиме неполной рабочей недели. Решение было принято на фоне неблагоприятной ситуации на рынке — высокой ключевой ставки и ужесточения требований к заемщикам по автокредитам.

Режим неполной рабочей недели был введен 29 сентября 2025 года «в целях сохранения рабочих мест и трудового коллектива, а также недопущения массового сокращения работников предприятия».

Предполагалось, что четырехдневный режим работы должен был продлиться до 28 марта 2026 года, однако в итоге автозавод вышел из него раньше.

