НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новую «Волгу» сертифицировали в России

Источник:
Sibnet.ru
443 2
Волга 21
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Первая модель возрожденного бренда «Волга» — Volga K50 — получила одобрение типа транспортного средства, сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«И по изображению, и по характеристикам понятно, что это (Geely) Monjaro в чистом виде, даже крепление заднего номера — под "китайский» формат"», — написал Кадаков в телеграм-канале.

Габариты новинки: 477018951689 миллиметров при колесной базе 2845 миллиметров. Новая «Волга» будет исключительно полноприводной с двухлитровым турбомотором и классическим восьмиступенчатым автоматом. Двигатель рассчитан на бензин Аи-95. Для K50 будут доступный либо 19-дюймовые, либо 20-дюймовые колеса.

Возрождение «Волги» в 2023 году анонсировал тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров. В 2024 году три модели представили премьер-министру Мишустину. Тогда под «Волгами» С40, К30 и К40 скрывались китайские Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus и Uni-Z.

Тема: Русские машины
Lada Vesta лишится физических ключей
УАЗ отказался от выпуска электромобилей
Глава АвтоВАЗа рассказал о работе над новой моделью
Цены на электромобиль «Атом» утекли в Сеть
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
ВСУ попытались отбить Купянск «русским способом»
Запущен игровой сервис «Плюс Гейминг» от «Яндекса»
Появилась новая версия пропажи семьи Усольцевых
Обсуждение (2)
Картина дня
Чиновник сформулировал новую идеологическую триаду России
Лукашенко назвал Путина «волкодавом»
Трамп в обращении к нации рассказал о невероятных успехах
Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 13,7%
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Dimank

А простых людей карманы заставляют выворачивать

funkit

Зато наши доходы бдят со страшной силой, не дай Боже на 1 копейку больше заработать обычному смертному,...

карат11

Всё встало на свои места, каждому указали на своё место. Если ты простой смертный - тебя можно вывернуть...

matsko25

Вы можете делать качественные автомобили? Можем! А Зачем?