Новую «Волгу» сертифицировали в России

Первая модель возрожденного бренда «Волга» — Volga K50 — получила одобрение типа транспортного средства, сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«И по изображению, и по характеристикам понятно, что это (Geely) Monjaro в чистом виде, даже крепление заднего номера — под "китайский» формат"», — написал Кадаков в телеграм-канале.

Габариты новинки: 477018951689 миллиметров при колесной базе 2845 миллиметров. Новая «Волга» будет исключительно полноприводной с двухлитровым турбомотором и классическим восьмиступенчатым автоматом. Двигатель рассчитан на бензин Аи-95. Для K50 будут доступный либо 19-дюймовые, либо 20-дюймовые колеса.

Возрождение «Волги» в 2023 году анонсировал тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров. В 2024 году три модели представили премьер-министру Мишустину. Тогда под «Волгами» С40, К30 и К40 скрывались китайские Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus и Uni-Z.