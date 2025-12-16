Маркетплейсы обяжут отслеживать родословную товаров

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать на базе маркетплейсов верифицированные цепочки поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров для гарантии их подлинности.

Российские ведомства разработают дорожную карту, которая будет содержать в себе мероприятия по защите от продажи контрафактной продукции. Она будет также содействовать развитию экспорта российских товаров и упрощению таможенных процедур при ввозе импортной продукции, сообщила пресс-служба российского правительства.

Будет также запущен пилотный проект по использованию цифровых платформ для предоставления в таможенные органы документации на товары, необходимой для импортеров. «Это должно упростить для бизнеса порядок таможенного оформления, аккумулировать его на базе цифровых платформ», — сказано в сообщении.

Существуют селлеры, которые завозят товар без документов, что дешевле, создавая нечестную конкуренцию, рассказал «Ведомостям» сооснователь сервиса аналитики маркетплейсов MarketGuru Максим Гральник.

По оценкам Минпромторга, общий объем оборота контрафактной продукции в России в 2023 году достигал 2–2,5 триллиона рублей и значительная его часть сместилась в онлайн-среду.