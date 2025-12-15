НАВЕРХ
Отрылось движение по четвертому мосту в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
236
Четвертый, или Центральный мост через Обь в Новосибирске
Фото: © ГК «ВИС»

Движение по четвертому, или Центральному, мосту через Обь в Новосибирске открылось поздно вечером в понедельник, 15 декабря.

Теперь автомобилисты могут переехать с правого берега на левый, с Ипподромской магистрали на улицу Станционную, и в обратном направлении. Также открыты для движения правобережная транспортная развязка и 12 съездов левобережной развязки из 25.

До ввода в эксплуатацию всего сооружения проезд по мосту будет бесплатным для всех видов транспорта. После этого — 100 рублей для легковых автомобилей, для грузовиков — 300 рублей. Полностью завершить объект планируют в 2026 году.

Центральный мост построила Группа «ВИС» в концессию. Договор о строительстве был подписан в 2017 году, работы начались в 2018 году. По первоначальным планам, переправу должны были сдать в декабре 2022 года.

За время строительства стоимость моста выросла более чем в два раза — с 21 до более 44 миллиардов.

