Режиссера «Когда Гарри встретил Салли» Райнера с женой убили в их доме

Американский режиссер и актер Роб Райнер и его супруга Мишель найдены мертвыми в собственном доме в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, оба погибли от ножевых ранений.

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели Мишель и Роба Райнер. Мы потрясены этой внезапной утратой и просим о соблюдении конфиденциальности в это невероятно трудное время», — приводит CNN заявление семьи.

Полицейское управление Лос-Анджелеса, по данным телеканала, расследует убийство. По данным источников NBC News, режиссер и его жена погибли от ножевых ранений.

Журнал People со ссылкой на источники пишет, что к смерти Роба и Мишель Райнер причастен их сын Ник. Издание отмечает, что в 2016 году Ник рассказывал о многолетней борьбе с наркотической зависимостью, которая началась в подростковом возрасте.

Райнер снял такие фильмы как «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик» и другие. Как актер сыграл в десятках фильмов, известность получил после ситкома «Все в семье» 1970-х годов.

Режиссер и фотограф Мишель Сингерпо поженились в 1989 году, у них трое детей: Джейк, Ник и Роми.