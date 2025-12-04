Самолет Путина стал самым отслеживаемым в мире

Самолет, на борту которого президент Владимир Путин прилетел в Индию, в ходе своего полета стал самым отслеживаемым в мире, следует из данных портала Flightradar24.

Согласно открытой статистике Flightradar24, когда самолет российского лидера направлялся в Индию, за ним на пике следили более 24 тысяч человек, говорится в сообщении портала в соцсети X.

Борт президента России Владимира Путина приземлился в четверг на авиабазе ВВС Индии Палам, российский лидер прилетел в Нью-Дели с двухдневным визитом. Палам — один из старейших объектов военной инфраструктуры Индии, она была построена во время Второй мировой.

Путина у трапа самолета встретил премьер-министр Нарендра Моди. Затем лидеры на одной машине отправились на неформальную встречу. В пятницу в Нью-Дели состоятся официальные переговоры на высшем уровне.