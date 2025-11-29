Упразднен институт стажеров в полиции

Президент Владимир Путин подписал закон, в рамках которого институт стажеров в органах внутренних дел упраздняется. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь граждане, поступающие на службу в полицию, будут сразу назначаться на официальную должность и выполнять служебные обязанности. Стажировка заменяется дополнительным профессиональным обучением длительностью от двух до шести месяцев.

При этом таким сотрудникам разрешат носить и хранить огнестрельное оружие и спецсредства только после завершения испытаний, длящихся от двух до шести месяцев. Также они не будут участвовать в опасных операциях.

Раньше при поступлении на службу в полицию граждане должны были пройти испытание сроком от двух до шести месяцев. В этот период они назначались стажерами без присвоения специального звания.

Основной причиной нововведений стала острая нехватка кадров в структуре органов внутренних дел. Авторы документа в пояснительной записке указывали, что институт стажеров негативно сказывался на темпах комплектования личного состава МВД.