НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Упразднен институт стажеров в полиции

Источник:
Sibnet.ru
330 1
Полиция
Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, в рамках которого институт стажеров в органах внутренних дел упраздняется. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь граждане, поступающие на службу в полицию, будут сразу назначаться на официальную должность и выполнять служебные обязанности. Стажировка заменяется дополнительным профессиональным обучением длительностью от двух до шести месяцев.

При этом таким сотрудникам разрешат носить и хранить огнестрельное оружие и спецсредства только после завершения испытаний, длящихся от двух до шести месяцев. Также они не будут участвовать в опасных операциях.

Раньше при поступлении на службу в полицию граждане должны были пройти испытание сроком от двух до шести месяцев. В этот период они назначались стажерами без присвоения специального звания.

Основной причиной нововведений стала острая нехватка кадров в структуре органов внутренних дел. Авторы документа в пояснительной записке указывали, что институт стажеров негативно сказывался на темпах комплектования личного состава МВД.

Еще по теме
Родившимся после смерти отца детям назначат пенсию
Путин утвердил повышение НДС
Критерии статуса многодетной семьи пересмотрят
Нотариусы начнут информировать о долгах наследодателей
смотреть все
Политика #Законы
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS взял курс на Землю
Срок службы российского интернета подошел к концу
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
Джеймс Кэмерон призвал отказать фильмам Netflix в праве на «Оскар»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
35
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
32
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
32
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины
30
Представитель США предупредил Киев о неминуемом поражении
21
Евросоюз потребовал от России сократить военный бюджет