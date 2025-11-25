НАВЕРХ
Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск

Источник:
Sibnet.ru
Андрей Разин
Фото: HominiLupus / CC BY-SA 4.0

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин объявлен в уголовный розыск, следует из базы МВД. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В карточке в базе МВД не указано, по какой статье УК Разин разыскивается. Продюсера обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы), приводит ТАСС материалы дела.

Разин присвоил денежные средства, предназначавшиеся для выплаты авторского вознаграждения композитору и поэту Сергею Кузнецову, написавшему многие хиты коллектива. Потерпевшей по делу признана вдова покойного автора, уточнила адвокат Асель Мухтаровой-Казарновской, представляющая интересы семьи ныне покойного солиста коллектива, — певца Юрия Шатунова.

Для хищения средств продюсер на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с Кузнецовым. Этот документ позволял Разину получать лицензионные платежи за исполнение песен, представляя себя законным правообладателем. Материальный ущерб составил около 500 миллионов рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее Разин пытался через суд оспорить сделку 2019 года, по которой Кузнецов передал исключительные права на 27 песен бывшему солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову. Продюсер утверждал, что права были переданы ему лично еще в 1992 году. Суды признали представленный Разиным договор недействительным.

Группа «Ласковый май» была основана композитором Сергеем Кузнецовым в Оренбурге в 1986 году. Ее солистом был Юрий Шатунов. Группа распалась в 1992 году по инициативе Разина. Шатунов умер в 2022 году от инфаркта в возрасте 48 лет. Кузнецов скончался вскоре после него.

Культгид #Шоу-бизнес #Криминал
