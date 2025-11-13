НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Актрису-иноагента Яну Троянову приговорили к восьми годам

Источник:
Sibnet.ru
699 2
Яна Троянова
Фото: © @troyanovayana

Актрису Яну Троянову (признана иноагентом, внесена в реестр экстремистов и террористов) заочно приговорили к восьми годам колонии по делу об оправдании терроризма и возбуждении ненависти, сообщила прокуратура Москвы.

Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Также Трояновой назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и запрещено администрирование сайтов на четыре года.

Согласно позиции обвинения, актриса в интервью «сделала публичное заявление, содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских». Также она призывала к посягательству на жизнь президента России.

Актрисе заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в международный розыск.

Троянова покинула Россию после начала СВО. В 2023 году актриса попала в реестр иноагентов. В июле 2024 года ее внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

ЧП #Криминал #Шоу-бизнес
Обсуждение (2)
Топ комментариев

nicollaich

Видео с пачками денег©Так и надо было лётчикам прислать заказчику видео самолёта с ракетой.

_ASUS__

хохол с британцем всё по себе судят

corrector

Укросатанисты отвернулись от истинного Бога

Удавиков

многие города вымирают, разруху остановите для начала, популисты хреновы