Актрису-иноагента Яну Троянову приговорили к восьми годам

Актрису Яну Троянову (признана иноагентом, внесена в реестр экстремистов и террористов) заочно приговорили к восьми годам колонии по делу об оправдании терроризма и возбуждении ненависти, сообщила прокуратура Москвы.

Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Также Трояновой назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и запрещено администрирование сайтов на четыре года.

Согласно позиции обвинения, актриса в интервью «сделала публичное заявление, содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских». Также она призывала к посягательству на жизнь президента России.

Актрисе заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в международный розыск.

Троянова покинула Россию после начала СВО. В 2023 году актриса попала в реестр иноагентов. В июле 2024 года ее внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.