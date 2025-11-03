НАВЕРХ
Электромобили и гибриды перестали пускать на Крымский мост

Sibnet.ru
Крымский мост
Фото: © most.life

Ограничения на проезд электромобилей и гибридных транспортных средств по Крымскому мосту заработали с 3 ноября, соответствующее распоряжение ранее обнародовал оперштаб Краснодарского края.

Решение принято с учетом рекомендации силовых и правоохранительных структур и будет действовать до особого распоряжения. Согласно документу, речь идет об участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь от развязки на станицу Тамань до Крымского моста.

Владельцам электромобилей и гибридов предлагается альтернативный маршрут для проезда — дорога от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым), которая идет через Запорожскую и Херсонскую области.

Правила проезда по Крымскому мосту стали ужесточать после теракта в октябре 2022 года. Тогда власти запретили проезд грузовиков, а также организовали обязательный досмотр следующих по мосту легковых автомобилей и автобусов. 

