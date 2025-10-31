Минпромторг перенес новые правила утильсбора на 1 декабря

Обновленная методика расчета утилизационного сбора начнет действовать в России с 1 декабря 2025 года, сообщил Минпромторг. Первоначально планировалось, что в силу изменения вступят с 1 ноября.

Минпромторг ввел изменения в механику расчета утильсбора, связав ее с типа и объемом двигателя, а мощность двигателя влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

Для физических лиц, которые ввозят транспортные средства в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на машины мощностью до 160 лошадиных сил: 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за авто старше трех лет. По данным министерства, доля таких транспортных средств в российском автопарке превышает 80%.

Машины с мощностью двигателей от 160 лошадиных сил подпадут под коммерческие тарифы. Например, утильсбор на автомобиль Kia Sorento (мощность двигателя 194 лошадиные силы) с 3,4 тысячи рублей вырастет до 1,9 миллиона рублей (на 57841%).

«Изменения не отразятся на автолюбителях, которые оплатили утильсбор на иномарку по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы», — говорится в сообщении ведомства.

Утилизационный сбор — одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. Его ввели в России в 2012 году.