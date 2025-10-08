НАВЕРХ
Принят проект об обязательных отработках для выпускников медвузов

Источник:
Sibnet.ru
204 1
Центр крови
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Законопроект, закрепляющий механизм обязательной отработки для выпускников медицинских вузов, принят в первом чтении, сообщила пресс-служба Госдумы.

Документ предполагает, что студенты-бюджетники, учащиеся в медвузах, должны на первом курсе заключить договор о целевом обучении.

В случае отказа от отработки после выпуска необходимо будет выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном ее размере. Аналогичная норма может коснуться и тех, кто учился в медколледжах.

Согласно проекту, выпускники с медицинским и фармацевтическим образованием и полученной первичной аккредитацией специалиста в течение трех лет должны будут под руководством наставника отработать в организациях, которые оказывают гражданам бесплатную медицинскую помощь.

Те, кто заключил договор о целевом обучении, должны будут работать в медицинской организации, которая указана в договоре.

